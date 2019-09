(ANSA) – MOSCA, 30 SET – La Russia ha testato un missile balistico intercontinentale (ICBM) Topol-M dallo spazioporto di Plesetsk nel nord del paese contro un obiettivo in Kamchatka nell’Estremo Oriente russo. Lo riferisce l’ufficio stampa del ministero della Difesa, citato dalla Tass. “Un missile balistico intercontinentale a propellente solido fisso Topol-M è stato lanciato il 30 settembre 2019”, ha detto l’ufficio stampa in una nota. Il lancio del test mirava a confermare le caratteristiche di volo del sistema missilistico. “La missione è stata realizzata in pieno: l’equivalente della testata è arrivato nel punto designato (la penisola di Kamchatka)”, ha detto il ministero.