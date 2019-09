(ANSA) – MILANO, 30 SET – “Conoscevo già il mister e alcuni giocatori, e credo che la società stia preparando qualcosa di bello. Ogni giocatore vorrebbe vincere la Champions League: in fin dei conti si va in campo per vincere, non solo per fare presenza. Questa è la mia mentalità”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Alexis Sanchez, intervistato dal sito dell’Uefa in vista dalla sfida con il Barcellona. “Credo che il mister voglia vincere tutto. Lo si vede da come ci alleniamo e da come giochiamo – ha proseguito -. Trasmette la sua voglia ai giocatori ed è positivo per la società e la squadra. Anche i miei compagni sono molto bravi; sono molto concentrati sulla vittoria e migliorano in tutti i sensi. In generale credo che sia una buona squadra”. “A Barcellona ho imparato molto, sono cresciuto. È stato fantastico, c’erano Guardiola e tanti campioni, il Barcellona mi ha insegnato uno stile di gioco diverso. Se ti alleni con giocatori così forti non puoi che migliorare”, ha concluso l’attaccante cileno.