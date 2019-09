(ANSA) – ROMA, 30 SET – “Se il mondo non intraprende un’azione forte e ferma per scoraggiare l’Iran, vedremo ulteriori escalation che minacceranno gli interessi mondiali”. L’avvertimento arriva dall’erede al trono saudita, il principe Mohammed bin Salman in un’intervista al programma Usa ’60 Minutes’. Con una minaccia precisa: “le forniture di petrolio saranno interrotte e i prezzi saliranno a numeri tanto elevati come non abbiamo mai visto”, ha detto commentando l’attacco alle raffinerie saudite che Riad ha attribuito a Teheran.