PECHINO. – Nella solenne cornice della Grande sala del popolo di piazza Tiananmen, il presidente Xi Jinping ha consegnato medaglie e titoli onorifici a un’ampia tipologia di “eroi”, nazionali e stranieri, tutti uniti dal comune impegno di sostegno alla crescita e allo sviluppo della Cina.

A Hong Kong, nelle stesse ore, sono andati in scena i raduni pro-democrazia non autorizzati, sfociati nel crescendo fino a sera in un copione già visto tra cannoni ad acqua, lacrimogeni, molotov, cariche, spray urticanti e arresti.

Il ricco programma preparato per i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare procede a passo spedito verso l’evento più atteso della grande parata militare del primo ottobre, degna del nuovo ruolo conquistato di superpotenza mondiale, alla quale assisterà anche la governatrice Carrie Lam, che guiderà una nutrita delegazione di Hong Kong a Pechino.

Sarà “a capo di un gruppo di oltre 240 persone provenienti da diversi settori”, ha spiegato una breve nota governativa. Mentre il suo “ritorno a Hong Kong è atteso nella serata del primo ottobre via Shenzhen”. Quanto basta per gettare altra benzina sul fuoco visto che nell’ex colonia britannica si profilano pesanti iniziative per le contro-celebrazione del primo ottobre.

Sui social media non solo è finita nel mirino la “nutrita missione” ma anche la precisazione del ritorno a casa via Shenzhen, la megalopoli confinante che Pechino vorrebbe conquistasse peso e guida nella Greater Bay Area, con Hong Kong relegata a un ruolo satellitare.

“Gli eroi sono tutti devoti alla causa del Partito comunista e della gente e sono fermamente legati al lavoro per la felicità del popolo cinese”, ha affermato Xi nel discorso tenuto dopo la presentazione delle onorificenze.

Isabel Crook, antropologa ed educatrice nata a Chengdu nel 1915, quindi prima della nascita della Repubblica popolare del 1949, è tra i sei stranieri premiati. Ci sono l’ex premier francese Jean-Pierre Raffarin (“vecchio amico del popolo cinese”, secondo l’agenzia Xinhua), l’ex presidente cubano Raul Castro e la principessa thailandese Maha Chakri Sirindhorn.

I riconoscimenti sono stati consegnati a 42 persone, tra cui Tu Youyou, prima cinese a ricevere il Nobel per la medicina nel 2015, e Yu Min, fisico nucleare padre della bomba H del Dragone.

A Hong Kong, a 2.000 km di distanza dall’atmosfera severa della Grande sala del popolo, la polizia ha usato i lacrimogeni sperando di disperdere le decine di migliaia di manifestanti di Causeway Bay, riunitisi nella marcia non autorizzata contro l’autoritarismo.

‘Libertà per Hong Kong’ è stato uno degli slogan scanditi a gran voce per onorare la Giornata globale contro il totalitarismo, celebrata da proteste in oltre 40 altre città del mondo (tra cui Taipei) in uno sforzo congiunto contro il Partito comunista cinese.

Le forze dell’ordine hanno messo in campo le unità speciali, i raptor, in risposta al lancio di oggetti e ai tentativi dei dimostranti di scavalcare le barriere erette a difesa dei palazzi governativi e del Parlamento. La polizia ha sparato proiettili in aria come avvertimento al Southorn Playground di Johnston Road, a Wan Chai, secondo una prima ricostruzione del South China Morning Post.

In serata, oltre ai numerosi arresti, si sono contati 13 feriti, tra cui una giornalista indonesiana che ha riportato lesioni agli occhi.

(di Antonio Fatiguso/ANSA)