(ANSA) – LONDRA, 30 SET – Le opposizioni britanniche non presenteranno neanche questa settimana una mozione di sfiducia contro il governo di Boris Johnson, in mancanza dell’appoggio determinante di una ventina di dissenzienti Tory. Lo ha reso noto Anna Soubry, ex conservatrice anti Brexit ora capogruppo di Change Uk, dopo un incontro fra leader delle forze del fronte anti-Boris convocato dal laburista Jeremy Corbyn. “Non ci sarà voto di sfiducia questa settimana”, ha detto Soubry a dispetto delle attese dei media, pur senza escluderlo più avanti.