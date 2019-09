(ANSA) – TORINO, 30 SET – Piero Fassino lascia la Sala Rossa. L’ex sindaco di Torino ha annunciato le sue dimissioni da consigliere comunale del Pd in apertura della seduta dell’assemblea cittadina. “Oggi – ha spiegato – i maggiori impegni parlamentari dovuti allo scenario politico confliggono con la possibilità di assicurare una partecipazione costante al Consiglio che richiede una presenza adeguata”. Fassino ha annunciato che lascerà anche gli incarichi a Strasburgo, nel congresso dei Poteri locali del Consiglio d’Europa. “Termina il mio mandato amministrativo ma non viene e non verrà mai meno il mio impegno per Torino che proseguirò in Parlamento a sostegno della mia città”, ha aggiunto, visibilmente commosso. “Un grazie a nome della città per il lavoro svolto, per l’impegno, la dedizione e la serietà dimostrate ancora oggi con questa scelta – ha affermato la sindaca di Torino Chiara Appendino -. “Il suo è un ulteriore gesto di responsabilità”.