(ANSA) – GIACARTA, 30 SET – Migliaia di studenti indonesiani sono tornati in piazza oggi per protestare contro una nuova legge che ritengono vanifichi di fatto il lavoro dell’agenzia nazionale anticorruzione. I cortei sono sfociati anche in scontri con la Polizia. Le autorità hanno bloccato le strade che portano alla sede del parlamento a Giacarta dove la Camera era riunita per la sua ultima sessione prima della fine del suo mandato. In serata si è assistito agli incidenti che hanno visto contrapposi studenti e forze dell’ordine, con i primi che hanno lanciato sassi mentre i poliziotti tentavano di disperdere la folla. Ci sono stati anche pneumatici in fiamme e lanci di molotov e bombe-carta. La Polizia in assetto antisommossa ha risposto con lacrimogeni e cannoni ad acqua.