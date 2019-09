(ANSA) – ROMA, 30 SET – “L’Open d’Italia, anche in vista del progetto Ryder Cup 2022, è una rassegna itinerante volta ad abbracciare e valorizzare tutto il Paese. Fino al 2021 si giocherà sicuramente nel Lazio. Sono in tanti a chiederci che la massima rassegna nazionale possa giocarsi su questo territorio anche in futuro. Ma questo è un aspetto ancora tutto da definire”. Lo ha detto Franco Chimenti, presidente della Federgolf, a margine della conferenza stampa di presentazione del 76/o Open d’Italia (in programma all’Olgiata Golf Club di Roma dal 10 al 13 ottobre) al Salone d’Onore del Coni.