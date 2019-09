CARACAS – Il Deportivo Táchira ha battuto per 0 – 1 il Deportivo La Guaira sul campo dello stadio Olímpico della UCV. Il gol partita porta la firma di Esli García al 34esimo. Alle falde dell’Ávila tra i protagonisti in campo c’erano gli italo-venezuelani Francisco La Mantía, con il Deportivo La Guaira, che ha giocato l’intera partita. Sull’altra sponda c’era Edgar Pérez Greco, entrato al 73esimo al posto di Aquiles Ocanto.

Vittoria esterna anche per il Caracas. I rojos del Ávila hanno superato per 0 – 2 l’Atlético Venezuela grazie Richard Celis (24’) e Daniel Saggiomo (71’). Per i ragazzi di Noel Sanvicente é il sesto risultato utile consecutivo, tra Torneo Clausura e Coppa Venezuela. Mentre l’Atlético Venezuela non vince da nove giornate, l’ultima vittoria risale al 28 agosto: 0 – 1 in casa del Deportivo Lara.

Il Llaneros continua a stupire tutti, in questo turno di campionato a farne le spese é stato lo Zamora: 1 – 0 con rete di Carlos Yánes (33’). A Barquisimeto vittoria per 1 – 0 del Deportivo Lara cntro il Metropoliranos. Il gol partita é stato griffato da Diego Melán (45+2’).

Il “clásico oriental” tra Mineros e Monagas finisce 2 – 2. I neroazzurri si leccano le ferite dopo aver sciupato un vantaggio di 2 – 0 grazie alle reti di José Luis Granados (45’) e Richard Blanco (74’). I guerreros del Guarapihe hanno trovato il pari grazie alle marcature di Edson Castillo (78’) e Ruben rojas (89’).

Hnno completato la tredicesima giornata del Torneo Clausura: Carabobo – Trujillanos 2 – 3, Estudiantes de Caracas – Zulia 2 – 5, Lala – Aragua 0 – 1, Portuguesa – Academia Puerto Cabello 0 – 0. In questo turno di campionato ha riposato l’Estudiantes de Mérida.

Dopo 13 giornata il Táchira guida la classifica con 26 punti, seguito da Metropolitanos e Trujillanos a quota 22. Aragua e Zulia hanno 20, alle loro spalle c’é il Caracas settimo con 19 e chiude il Deportivo La Guaira con 18.

(di Fioravante De Simone)