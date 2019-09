ROMA. – Lo ius culturae incassa l’appoggio del ministro della pubblica Istruzione Lorenzo Fioramonti, che sottolinea l’aspetto “dell’inclusione” che avrebbe questa riforma della cittadinanza. A movimentare il dibattito parlamentare ci pensano anche i liberal di Forza Italia, pronti a smarcarsi da “niet” di Lega, Fdi e della destra di FI, tanto è vero che tra i testi depositati ve ne è uno di Renata Polverini.

Sui dubbi espressi dalla Dem Alessia Morani ha attaccato Roberto Saviano, che ha preso di petto l’intero Pd. Dopo che domenica il leader di M5s Luigi Di Maio aveva espresso cautela sulla legge, un colpo di acceleratore è giunto da due esponenti del Movimento: prima il sottosegretario all’Istruzione Lucia Azzolina, poi il ministro Fioramonti. Prese di posizione importanti perché questa riforma affiderebbe proprio alla scuola il compito di integrare i figli degli immigrati nati in Italia.

Posizioni, però, che non sono piaciute alla Lega, che ha attaccato il ministro con Paolo Grimoldi. Ad articolare il dibattito ci ha pensato l’ala liberal di Fi. Renata Polverini, come nella scorsa legislatura, aveva già presentato un suo ddl, ed oggi ha fatto sapere di avere l’appoggio di molti suoi colleghi (come Andrea Causin, Franco Dal Mas, Osvaldo Napoli).

“C’è un centrodestra – spiega Polverini – in cui non mi identifico: il centrodestra di Gasparri, che dichiara guerra ai bambini; non lo capisco, come non capisco le dichiarazioni contro i ragazzi scesi in piazza per l’ambiente. Un Partito che nasce per essere delle libertà e poi non sostiene i diritti è anacronistico”.

Nel Pd il capogruppo alla Camera Graziano Delrio ha ribadito il sostegno alla legge, anche se ha spiegato che vuole condurre “questa battaglia convincendo e non forzando” Di Maio o altri esponenti della maggioranza. Per la maggioranza interna del Pd, finora cauta, si è espressa Enza Bruno Bossio: “lo ius culturae è nel Dna del Pd”.

A polemizzare con i Dem ci ha pensato Roberto Saviano: su Facebook ha postato il pensiero di Alessia Morani che domenica aveva definito “inopportuna in questo momento la legge”: “con queste posizioni il Pd collasserà” ha profetizzato lo scrittore. Morani ha però replicato difendendo la sua idea: “serve creare una condivisione reale su questo provvedimento poiché calarlo dall’alto è il vero favore alla destra”.

(di Giovanni Innamorati/ANSA)