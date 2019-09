(ANSA) – ROMA, 30 SET – Il capo indigeno, Raoni Matuktire, criticato dal presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, nel suo discorso di apertura dell’Assemblea Generale dell’Onu, ha affermato alla trasmissione televisiva Fantastico, della Rede Globo, che il capo dello Stato brasiliano “non ha mai conosciuto la sua storia”. Con alle spalle un lungo vissuto in difesa dei nativi brasiliani, Raoni è un leader indigeno riconosciuto in tutto il mondo da decenni. Negli anni ’50, i fratelli Villas-Boas stavano esplorando un territorio ancora ignoto alla maggior parte dei brasiliani, lo Xingu. Fu proprio Raoni, allora 27enne, ad accoglierli vedendo degli uomini bianchi per la prima volta. Grazie a Villas-Boas, il giovane indio imparò il portoghese. “Non credo che Bolsonaro abbia mai conosciuto la mia lotta. Non credo che conosca la mia storia”, ha detto Raoni, oggi 89enne, che negli anni è stato ricevuto da presidenti, ministri, leader internazionali, principi. Solo quest’anno ha incontrato il Papa e il presidente Emmanuel Macron