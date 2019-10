(ANSA) – PECHINO, 1 OTT – La polizia di Hong Kong avrebbe colpito al torace un attivista dopo l’esplosione di spari a Hoi Pa Street, a Tsuen Wan. Lo riporta il South China Morning Post, secondo cui gli agenti avrebbero più volte sparato in aria colpi di avvertimento in diverse parti della città. C’è, ad esempio, l’episodio ripreso da un video postato sui social all’incrocio tra Waterloo Road e Nathan Road dove alcuni agenti, per sfuggire all’assedio degli attivisti, hanno appunto sparato alcuni proiettili.