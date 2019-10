(ANSA) – TRIESTE, 1 OTT – “Votare a 16 anni secondo me è molto importante e dare già una responsabilità ai ragazzi che possono insieme interessarsi ancora più da vicino alla cosa pubblica con il diritto del voto, un diritto fondamentale, è un bel passo in avanti del Paese”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, che oggi all’Università di Trieste terrà una Lectio magistralis in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò Giulio Regeni.