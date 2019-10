(ANSA) – CIAMPINO, 1 OTT – Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Roma, per una visita di quattro giorni in Italia. Il volo speciale, un boeing 757 dell’Us Force, con a è atterrato sulla pista dell’aeroporto militare di Ciampino alle 11.22. All’aeroporto militare di Ciampino, Pompeo è stato accolto, tra gli altri, dall’ambasciatore Usa in Italia Lewis Eisenberg, dall’ambasciatrice Usa presso la Santa sede Callista Louise Gingrich e dal vice capo del Cerimoniale diplomatico della Repubblica Stefano Zanini. Rigide e scrupolose le misure di sicurezza. Pompeo in Italia incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell’ambito di una missione in Europa che sino al 6 ottobre lo porterà anche in Macedonia, Montenegro e Grecia. In Vaticano sarà ricevuto in udienza privata da papa Francesco e incontrerà il segretario di Stato del Vaticano Pietro Parolin ed il segretario per le relazioni con gli Stati Paul Richard Gallagher.