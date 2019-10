(ANSA) – SHIZUOKA, 1 OTT – Giorno libero per la nazionale di rugby che sta ricaricando le energie in vista della partita dei Mondiali di venerdì contro il Sudafrica. Così due gruppi di giocatori – uno con Leonardo Ghiraldini, Tiziano Pasquali e Guglielmo Palazzani e l’altro con Oliviero Fabiani e Giulio Bisegni – hanno fatto visita rispettivamente alla Shizuoka Municipal Morishita Elementary School e alla Shizuoka Seiko Gakuin Junior High School sposando il programma di Legacy di World Rugby per la promozione e sviluppo del gioco attraverso l’interazione tra atleti e comunità locali. Presentazioni di rito, foto, autografi e una sessione di rugby clinic hanno caratterizzato le attività dove gli azzurri sono stati travolti dall’entusiasmo degli studenti che si erano preparati minuziosamente in vista della giornata di oggi. “Queste attività sono fondamentali per la promozione del rugby. Dal nostro punto di vista – dice Pasquali – abbiamo il compito di essere da esempio. L’affetto che riceviamo costantemente in Giappone è meraviglioso”.