(ANSA) – ROMA, 1 OTT Istigazione al suicidio. E’ il reato per cui procede la Procura di Roma in relazione alla morte di una ragazzina di 13 anni che domenica pomeriggio si è tolta la vita lanciandosi dal balcone dell’appartamento dove viveva con la famiglia. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto, vogliono chiarire il contesto in cui si è consumata la tragedia e verificare eventuali episodi di bullismo.