(ANSA) – VENEZIA, 1 OTT – Si terrà il prossimo 19 ottobre la sesta edizione del ‘Venice Hospitality Challenge’, l’unica regata velica che si disputa nelle acque interne di una città. Il ‘Gp di Venezia’ 2019, che abbina i maxiyacht (minimo 60 piedi) con i principali hotel cittadini, è stato presentato stamattina in una conferenza stampa a Ca’ Farsetti sede del Comune lagunare. Tra i 14 partecipanti, nuovo record della manifestazione, desta curiosità il ritorno di Luna Rossa, l’imbarcazione finalista della America’s Cup 1992, ora restaurata e affidata allo skipper Tommaso Chieffi, già componente dell’equipaggio che vinse nel 1992 la Vuitton Cup. Presente al via, su ‘Botta Dritta’, portacolori dello Yacht club Monaco, anche l’imprenditore napoletano Vincenzo Onorato, patron di Mascalzone Latino. Il percorso della regata, che parte alle 13,30, porterà gli scafi dal Bacino di San Marco fino alla boa collocata tra Lido e Sant’Elena e poi davanti alla piazza, dopo avere doppiato la boa in Canale della Giudecca, davanti al Molino Stucky.