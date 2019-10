(ANSA) – CUNEO, 1 OTT – E’ stata ritrovata in un campo incolto di una frazione di Cuneo la mongolfiera, del valore di 80 mila euro, rubata nei giorni scorsi a Bene Vagienna (Cuneo). E’ stato un residente della zona di Roata Caanale, frazione di Cuneo, ad avvisare la polizia, che dopo i rilievi della polizia scientifica l’ha restituita ai proprietari. Del furgone utilizzato per trasportare la mongolfiera, anche quello rubato, è stata invece trovata soltanto la targa. Quello di Bene Vagienna è stato il secondo furto di mongolfiera mai avvenuto in Italia. L’unico precedente di cui si ha traccia risale al 2013, a Ferrara, durante un raduno a Ferrara. (ANSA).