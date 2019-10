(ANSA) – COMO, 01 OTT – Si è costituito ai carabinieri e ha confessato l’uomo che questa mattina ha ucciso a coltellate la madre della compagna. Dopo avere accoltellato la donna, Celestina Castiglia, di 79 anni, si è allontanato dalla casa di Vighizzolo e ha telefonato in caserma, dove si trova tuttora con i carabinieri e il magistrato di turno Massimo Astori. L’uomo avrebbe subito ammesso le sue responsabilità. Il delitto è avvenuto sul retro della palazzina in cui vivevano la vittima e, in un appartamento separato, la figlia con il compagno e il figlio di lei, avuto da una precedente relazione. Già in passato carabinieri e polizia locale erano intervenuti su segnalazione dei vicini per i litigi tra l’anziana e il convivente della figlia.