CARACAS – Dopo 162 gare disputate durante 6 mesi, la Major League Baseball (MLB) entra nella fase decisiva. Qui i “peloteros” venezuelani in gara saranno 32.

Oggi, alle 20:08, con lo spareggio della National League tra Milwuakee Brewers e Washington Nationals si alzerà il sipario dei play off della MLB. Nel roster dei luppolosi, i creoli in gara saranno Orlando Arcia, Hernán Pérez, Junior Guerra e Manny Piña. Mentre in quello della squadra capitolina a difendere i colori del Venezuela ci penseranno: Asdrúbal Cabrera, Aníbal Sánchez, Gerardo Parra ed Adrián Sánchez.

Nell’American League, che si disputerá domani alle 20:08, ci sarà lo spareggio Athletics Oakland e Tampa Bay Devil Rays. Con la formazione californiana i venezuelani in gara saranno: Franklin Barreto, Jesús Luzardo e Yusmeiro Petit. Con Tampa Bay salteranno sul diamante: Jesús Aguilar, Avisaíl García e Yonny Chirinos.

Nella National League, a portare in alto il vessillo del Venezuela con la maglia degli Atlanta Braves ci penseranno: Ronald Acuña jr, Rafael Ortega, Ender Incerta (al momento ai box) e l’italo-venezuelano Francisco Cervelli.

Coi Saint Louis Cardinals, a tenere incollati davanti al televisore i tifosi venezuelani ci penserà José “cafecito” Martínez. L’unica squadra presente ai play off senza “peloteros” criollos sono i Los Ángeles Dodgers.

Nell’American League, i favoriti alla vittoria finale sono gli Houston Astros che hanno nel roster pezzi da novanta come José Altuve, Robinson Chirinos, Abraham Toro ed Héctor Rondón.

Una delle squadre con più venezuelani nel roster sono i Minnesota Twins, con sette: Luis Arráez, Marwin González, Willians Astudillo, Ehire Adrianza, Ronald Torreyes, Martín Pérez e Brusdar Graterol.

All’ombra della grande mela, coi New York Yankees, andranno a caccia dello scudetto: Gleyber Torres e Thairo Estrada.

Dei 32 venezuelani in gare nei play off 2019, gli unici che hanno vinto almeno una volta le World Series sono: José Altuve, Marwin González, Héctor Rondón e Yusmeiro Petit.

(di Fioravante De Simone)