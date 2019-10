ROMA. – Sono Germania e Italia i maggiori produttori di caffè tra gli Stati dell’Unione europea. Il Paese tedesco nello specifico ha prodotto nel 2018 caffè tostato per 551 mila tonnellate (31% della produzione totale dell’Ue), quello italiano, 414 mila tonnellate (23%). A rilevarlo è Eurostat in occasione della Giornata internazionale del caffè, in calendario il primo ottobre.

Nella classifica economica dell’ufficio statistico europeo al terzo posto si trova la Francia (139 mila tonnellate, 8%), Spagna e Paesi Bassi (rispettivamente con 138 mila tonnellate, 8%) e Svezia (91 mila tonnellate, 5%). I sei Stati hanno prodotto nel 2018 l’83% della produzione totale di caffè tostato nell’Unione europea.

Complessivamente nel 2018 nell’Unione la produzione è stata superiore a oltre 1,8 milioni di tonnellate di caffè, il 3% in meno rispetto a 10 anni fa. La produzione di caffè dell’Ue vale 10,5 miliardi di euro ed è pari a circa 3,4 chilogrammi per abitante nel 2018. Oltre 3 milioni di tonnellate di caffè sono state le importazioni dall’estero, il 12% in più rispetto a 10 anni fa per una cifra pari a 7,8 miliardi di euro.