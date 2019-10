ROMA. – Un francobollo che commemora i 60 anni dalla morte di Enrico de Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, è stato emesso oggi. Valido per la posta ordinaria, il francobollo mostra un ritratto di De Nicola.

Nato nel 1877 a Napoli, De Nicola fu un grande avvocato penalista ed un esponente di spicco dell’Italia liberale. Di orientamento giolittiano, entrò per la prima volta in Parlamento nel 1909. Dopo la seconda guerra mondiale nel 1946 fu scelto come capo provvisorio dello stato emerso dal referendum repubblicano per assumere nel 1948 il titolo di Presidente della Repubblica.

E’ morto nel 1959 a Torre del Greco nella prediletta villa costruita nel comune vesuviano.