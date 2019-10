(ANSA) – MILANO, 01 OTT – “Dall’inizio della stagione, l’Inter ha avuto un avvio spettacolare. Ha vinto tutte le partite. Domani ci aspettiamo una partita difficile. L’Inter ha cambiato molto, con nuovi giocatori e nuovi dirigenti e stanno usando un modulo diverso. E’ stata molto segnata dal suo allenatore che usa uno schema simile a quello visto col Chelsea”. L’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, alla vigilia della sfida di Champions con l’Inter, si complimenta con i nerazzurri e con Conte per le sei vittorie consecutive in nerazzurro. “‘E’ una squadra solida – aggiunge – cui è difficile segnare. Non so chi sia il favorito ma posso dire che giochiamo in casa e per noi è obbligatorio vincere. Sarà la nostra prima sfida casalinga di Champions. Dobbiamo fare un passo avanti e vincere la partita”.