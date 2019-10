(ANSA) – FIRENZE, 1 OTT – “Da sportiva a sportivo posso capire che ci sono delle opportunità, però consiglio a Chiesa di rimanere a vita. Poi è il mio giocatore preferito, sarebbe un brutto colpo” se andasse via, “spero rimanga nella Fiorentina”. Lo ha detto la giovanissima atleta azzurra Larissa Iapichino, 17 anni, figlia di Fiona May, a margine di un evento in Palazzo Vecchio a Firenze, rispondendo a una domanda sul futuro di Federico Chiesa. “Essere figli d’arte – ha affermato Iapichino – può avere i suoi vantaggi, ma molto spesso ha svantaggi, perché le pressioni ci sono sempre e si deve essere bravi a gestirle”. Larissa Iapichino ha poi parlato di Ribery (“mi piace un sacco”), per poi concludere su Commisso: “Mi ha entusiasmato molto, si vede che ha spirito e tiene a questa squadra. Spero che lavori nel migliore dei modi”.