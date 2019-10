CARACAS – A Quito, in Ecuador sono stati sorteggiati i gironi della Coppa Libertadores 2019. A rappresentare il Venezuela c’era l’Estudiantes de Caracas, vincitore della Superliga Femminile. Quella di quest’anno sarà l’undicesima edizione del torneo continentale che si svolgerà in Ecuador tra l’11 e 27 ottobre. Gli stadi che ospiteranno la Coppa Libertadores femminile saranno: Olímpico di Atahualpa (40.000 posti) e Rodrigo Paz Delgado (41.575 posti).

Alla manifestazione continentale parteciperanno i 10 paesi della Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela.

Le ragazze dell’Estudiantes de Caracas sono state inserite nel girone B insieme a: Deportivo Cuenca (Ecuador), Mundo Futuro (Bolivia) e Ferroviaria (Brasile).

L’esordio delle accademiche nella massima competizione continentale é fissato per venerdì 11 ottobre (alle 18:00 ora di Caracas). Questa sarà la prima volta che le capitoline parteciperanno a questa competizione. L’Estudiantes si é qualificato per la Libertadores dopo aver battuto in finale il Flor de Patria. Le accademiche hanno disputato un torneo da favola con uno score di: 13 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta.

Le capitoline vogliono migliorare le prestazioni di Estudiantes de Guarico e Caracas. La squadra di Guarico nel 2016 ha chiuso al secondo posto alle spalle dello Sportivo Limpeño. In precedenza c’era stata un’altra formazione creola salita sul podio: il Caracas nelle edizioni del 2011 (terza) e 2014 (seconda) sotto la guida esperta dell’italo-venezuelano Gimmi Tropiano.

Ecco il cuadro completo dei quattro gruppi:

Girone A: Atlético Huila (Colombia), Peñarol (Uruguay), Cerro Porteño (Paraguay) e Colo Colo (Cile);

Girone B: Deportivo Cuenca (Ecuador), Estudiantes de Caracas, Mundo Futuro (Bolivia) e Ferroviaria (Brasile);

Girone C: Corinthians (Brasil), Club Ñañas (Ecuador), América de Cali (Colombia) e Libertad Limpeño (Paragauay);

Girone D: Santiago Morning (Cile), UAI Urquiza (Argentina), Municipalidad de Majes (Perú) e DIM (Colombia).

(di Fioravante De Simone)