(ANSA) – NAPOLI, 1 OTT – “Io ho grandissima considerazione della mia squadra e dei miei, ma le volte che sono pienamente soddisfatto sono poche. Conoscendo il valore della squadra e considerando quello che può fare, diventa difficile per me essere pienamente soddisfatto”. Carlo Ancelotti precisa il suo stato d’animo dopo la sofferta vittoria sul Brescia e alla vigilia dell’impegno in Champions contro il Genk. “Si cerca sempre il massimo – spiega il tecnico -, il Napoli sta lavorando bene ma secondo me può e deve fare molto meglio”.