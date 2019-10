CARACAS – Con un comunicato stampa, l’italo-venezuelano Amleto Bonaccorso, allenatore della Vinotinto under 23 ha annunciato che Jan Carlos Hurtado (Boca Juniors, Argentina) e Sergio Córdova (Augsburgo, Germania) sono nella lista dei convocati per l’amichevole contro il Brasile.

Il gruppo si radunerà il 7 ottobre per intraprendere il viaggio verso il Brasile, la nazionale creola rientrerà alla base l’11 per sfidare quattro giorni dopo, i pari età della Bolivia sul campo dello stadio Olímpico di Caracas.

“Sono molto grato con i club e i dirigenti delle squadre in cui militano i miei calciatori per la cessione dei propri tesserati per questi test” ha dichiarato Bonaccorso in un comunicato stampa.

Il mister di origine italiana non avrà a disposizione per questo doppio impegno gli attaccanti Samuel Sosa (Agrupación Deportiva Alcorcón, Spagna) e Brayan Palmezano (Huachipato, Cile) a causa degli impegni dei propri club.

“Sfortunatamente non saranno disponibili per queste gare, ma ci saranno per i prossimi impegni in data Fifa e per il preolimpico”.

Il torneo preolimpico si disputerà l’anno prossimo in Colombia, tra il 18 gennaio e l’8 febbraio, sarà ospitato dalle città di Armenia, Bucaraanga e Pereira.

Le nazionali partecipanti saranno: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay e Venezuela. E saranno suddivise in due gironi di cinque squadre, poi le prime due di ogni girone si qualificheranno per il quadrangolare di Bucaramanga.

L’unica volta che la Vinotinto ha timbrato il pass per i Giochi Olimpici é stato nel 1980 e il torneo di qualificazioni é stato ospitato dal paese cafetero.

(di Fioravante De Simone)