(ANSA) – MILANO, 1 OTT – “Lukaku non c’è. Ha avuto un piccolo affaticamento al quadricipite ed è rimasto a Milano”. Lo annuncia Antonio Conte, alla fine della conferenza della vigilia contro il Barcellona. “Se lo portava dietro da una decina di giorni. Lamentava un fastidio – spiega – abbiamo fatto esami strumentali che hanno scongiurato infortuni gravi e abbiamo preferito non rischiarlo, anche per rispettare le sensazioni del giocatore”.