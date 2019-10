(ANSA) – BEIRUT, 1 OTT – Una persona è morta e altre 200 sono rimaste ferite negli scontri tra manifestanti antigovernativi e forze di sicurezza a Baghdad, la capitale irachena. Lo fanno sapere in una dichiarazione congiunta i ministeri dell’Interno e della Salute iracheni. A un’ora dall’inizio delle proteste, con diversi cortei confluiti in piazza Tahrir, le forze di sicurezza sono intervenute usando munizioni, proiettili di gomma e gas lacrimogeni. Tra i feriti anche 40 agenti delle forze di sicurezza. Nella nota dei ministeri dell’Interno e della Salute iracheni si fa appello alla “calma e moderazione”, attribuendo la responsabilità degli scontri a “un gruppo di rivoltosi” tra i manifestanti. Le proteste, organizzate perlopiù sui social media, sono dirette contro la disoccupazione e i servizi scadenti. Gli scontri di oggi sono stati tra i più violenti in Iraq da un anno a questa parte.