SAN PAOLO. – I cardinali brasiliani Odilio Scherer e Claudio Hummes hanno partecipato ad un incontro interreligioso nella cattedrale di San Paolo in appoggio del Sinodo dell’Amazzonia, convocato da Papa Francesco e che si aprirà domenica prossima in Vaticano, nel quadro delle polemiche sugli incendi e la deforestazione nella foresta tropicale.

“Dobbiamo pensare insieme alle grandi questioni dell’umanità”, ha detto Hummes, che è stato scelto dal papa come relatore del sinodo ed ha coordinato i lavori di preparazione dell’incontro, aggiungendo che il Sinodo dell’Amazzonia “non è un incontro chiuso, non è esclusivo, bensì inclusivo” perché “viviamo un tempo di crisi, la crisi socio-ambientale in Amazzonia è grave”.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle comunità evangeliste, musulmane, ebree, e delle religioni afrobrasiliane, che hanno sottoscritto un documento comune nel quale sostengono che “risulta senza fondamento il sospetto, nato in ambienti nazionalisti, che il sinodo servirà per promuovere interessi internazionali nell’Amazzonia brasiliana”.

Il presidente Jair Bolsonaro ha detto che è “preoccupato” dal sinodo perché “quelli stanno cercando di creare nuovi Paesi” dentro al territorio brasiliano, denunciando un complotto per creare una nuova entità, “la ‘triple A’, un territorio di 136 milioni di ettari, che include le Ande e l’Amazzonia, fino all’Atlantico, una grande fascia che verrà posta sotto controllo mondiale, in nome della protezione ambientale”.