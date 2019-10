ROMA. – In Colombia, il ministero dell’Ambiente, parlamentari, organizzazioni tra le quali l’International Conservation Caucus Foundation (Iccf) e il centro studi legislativi Cael, membri di enti privati e della società civile hanno firmato una dichiarazione per promuovere la conservazione dell’Amazzonia colombiana, le sue 20 aree protette e le riserve indigene.

Secondo quanto riferito da una nota del ministero, nella dichiarazione i firmatari si impegnano a proteggere 20 aree naturali e a gestire efficacemente le attività che svolgono, promuovendo le aree di conservazione e garantendo la loro sostenibilità finanziaria a lungo termine attraverso strategie di finanziamento innovative.

La dichiarazione vuole inoltre rafforzare gli sforzi compiuti dal governo colombiano attraverso la nuova Politica nazionale di difesa e sicurezza per la legalità, l’imprenditorialità e l’equità, in cui la protezione del patrimonio naturale è una priorità assoluta attraverso il Consiglio nazionale per le lote contro la deforestazione.

Inoltre, questo manifesto sosterrà l’attuazione del “Patto di Leticia per l’Amazzonia”, firmato dal presidente Iván Duque e dai suoi omologhi di sei paesi, che permetterà di rafforzare gli sforzi nazionali, bilaterali e regionali in modo globale e urgente.

La dichiarazione prevede la promozione di iniziative per la buona gestione del Rio delle Amazzoni, la riduzione della deforestazione amazzonica, la definizione di una frontera agricola adeguata e il ripristino degli ecosistemi.