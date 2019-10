(ANSA) – WASHINGTON, 2 OTT – Lo scorso marzo in una riunione nello studio Ovale Donald Trump ordinò a suoi più stretti collaboratori di chiudere l’intero confine di 2000 km col Messico entro il mezzogiorno del giorno dopo, gettandoli nel panico. Poi fu persuaso a non farlo ma si vendicò iniziando una serie di purghe di coloro che avevano tentato di contenerlo. Lo rivela il New York Times.