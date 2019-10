CARACAS. – Laboratorios Vincenti, siempre apoyando la preparación y actualización de los médicos venezolanos, estuvo presente en el XL Congreso de Gastroenterología y en el XVIII Congreso Venezolano de Ciencias Médicas, realizados en los espacios de UCAB y del Hospital Clínicas Caracas, respectivamente, entre el 19 y 21 de septiembre de 2019.

Un escenario donde los galenos tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias magistrales sobre los más recientes estudios y tratamientos de diferentes patologías como enfermedades gastrointestinales, esofagitis cáustica, diabetes y embarazo, la condición celíaca y la malnutrición.

Especialistas nacionales e internacionales compartieron investigaciones como “Helicobacter pylori. Por fin, ¿Cuál es el mejor esquema de tratamiento en Latinoamérica?”; “Gastritis ¿Con cuál clasificación endoscópica e histológica nos quedamos?”, Parasitosis intestinales ¿Cuáles tratar y cuáles no?, y Síndrome del Intestino Irritable de difícil manejo.

El presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, Guillermo Veitia, destacó la presencia de los laboratorios en este tipo de eventos. ”Yo siempre he tenido el concepto de la responsabilidad social empresarial y lo he dicho a los laboratorios, sin ustedes no podemos hacer las reuniones que nos llevan a proporcionarle a nuestros colegas ese concepto, esa actualización, que ellos requieren para hacer cada día un mejor trabajo para nuestro país”. Así mismo, su colega Nina Colina resaltó “verlos dándonos el apoyo en la logística para llevar a cabo estos congresos, para actualizarnos, (…) quien gana es el paciente”.

En ese sentido, Mariela Guerra, Gerente de Producto de Vincenti resaltó el interés del Laboratorio por apoyar las iniciativas que redundan en el beneficio y calidad de vida de las personas. “Para Laboratorios Vincenti en muy importante ser parte de estos eventos, tanto en el Congreso de Gastroenterología, como en el Congreso de Ciencias Médicas. Es necesario que los médicos se mantengan actualizados en cuanto a las terapias, los productos que tenemos en el mercado y su disponibilidad”.

En el XVIII Congreso Venezolano de Ciencias Médicas, los asistentes tuvieron la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre la malnutrición y sus consecuencias en la sociedad, el estado actual de neurocirugía, la evolución de la consulta pediátrica, entre otros temas. Uno de los simposios más concurridos, estuvo a cargo de la Dra. Marianella Herrera, médico y directiva de la Fundación Bengoa, quien abordó la malnutrición en niños, adultos y personas mayores, la baja ingesta de vitaminas y minerales, y la disminución del crecimiento de talla en nuestro país.

Laboratorios Vincenti estuvo presente junto al gremio médico durante la actualización en diversas terapias y alternativas disponibles en el mercado, y así ayudar a mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

