(ANSA) – FIUMICINO, 2 OTT – La Nazionale femminile di calcio è partita dall’aeroporto di Fiumicino alla volta di Malta dove tornerà in campo venerdì 4 ottobre (Stadio Centenary, ore 17.30) per il terzo incontro valevole alle qualificazioni di Euro 2021. Martedì 8 (Stadio “Renzo Barbera” ore 17.30) a Palermo le azzurre guidate dalla ct Milena Bertolini affronteranno poi la Bosnia Erzegovina. “Sicuramente ora le ragazze sono in una condizione migliore rispetto alle prime due partite di qualificazione ad inizio agosto – ha detto Bertolini prima dell’imbarco – ci aspettano partite intense dal punto di vista fisico e di aggressività, come è adesso nel calcio femminile internazionale. Anche se Malta e Bosnia hanno un ranking molto diverso da noi, non vanno sottovalutate: le squadre sono tutte cresciute dal punto di vista dell’intensità e del fisico. Ogni partita va affrontata con grande umiltà”.