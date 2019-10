MADRID – Un’agenda, quella di ottobre, che si presenta assai interessante. Tre gli appuntamenti, per il momento. Ma in cantiere ve ne sono ancora altri. Il Circolo Sardo Ichnusa di Madrid ha reso noto i prossimi appuntamenti organizzati per il mese in corso.

Giovedì 10, alle ore 19:00, presso la libreria “El Olor de la Lluvia” (Calle de las Maldonadas, 6) sarà presentato il libro “Il Costo della Verità”. Sarà presente l’autore, Ottavio Olita.

Nella prefazione, Don Luigi Ciotti scrive:

“Penso a tutti coloro che sono morti per mano della criminalità organizzata solo perché facevano il loro dovere: ci hanno insegnato con la loro vita che il bene personale è conseguenza del bene comune. Che non si può essere cittadini a intermittenza, a compartimenti stagni. Che la prima mafia si annida nell’indifferenza, nella superficialità, nel quieto vivere, nel puntare il dito senza far nulla, nel vedere il male e girarsi dall’altra parte. La loro è dunque un’eredità d’impegno, di responsabilità, di risveglio delle coscienze. Cioè di verità. Ci hanno insegnato a cercarla, a non averne paura, a dirla anche quando ci mette in una posizione scomoda”.

“Il Costo della Verità” è una storia che si svolge in Calabria, a Gioia Tauro, territorio della ‘ndrangheta. L’autore denuncia una piaga non sanata. E’ quella della criminalità organizzata e delle loro vittime, i tanti eroi civili, il più delle volte anonimi, eliminati dalla malavita senza che se ne occupi lo Stato. Le conseguenze psicologiche, economiche e sociali per le loro famiglie sono sempre gravissime.

“Metropolitana”, un libro in lingua sarda

Martedì 15, dalle 10.00 alle 17:00, presso la sede del Circolo (Calle Carretas 14, 3º piano) il Patronato Inca riceverà i connazionali che desiderano informazioni o hanno bisogno di assistenza. La missione del Patronato Inca, nato l’11 febbraio 1945, è quella di difendere i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e di tutti i cittadini italiani, quindi anche quelli residenti all’estero. Il suo compito è assistere i cittadini in tutto ciò che concerne previdenza, salute e benessere nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie professionali e prestazioni socio assistenziali.

Giovedì 24, alle ore 19:00 e sempre presso la libreria “El Olor de la Lluvia”, sarà presentato il libro in lingua sarda “Metropolitània”. Sarà presente l’autore Giuseppe Corongiu, apprezzato giornalista e scrittore molto attivo all’interno del movimento che si occupa della promozione e della valorizzazione della lingua sarda. Per l’occasione l’attrice Cristina Maccioni leggerà alcuni brani dell’opera.

