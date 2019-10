(ANSA) – PECHINO, 2 OTT – I media statali cinesi hanno difeso come “totalmente legale e appropriato” lo sparo della polizia di Hong Kong che ha ferito Tsang Chi-kin, lo studente di 18 anni colpito ieri al torace durante le proteste anti governative. “I rivoltosi hanno attaccato gli agenti di polizia su vasta scala a Tsuen Wan”, ha scritto in un commento l’agenzia Xinhua. “La vita dell’agente sulla scena era sotto grave pericolo ed è stato costretto a sparare all’assalitore per proteggere la sua vita e quella dei suoi colleghi”: pertanto, “l’azione è stata totalmente legale, legittima e appropriata”. Il commento descrive come “folle” il livello di violenza vista nella città, nel giorno in cui a Pechino si festeggiavano in modo solenne i 70 anni della fondazione della Repubblica popolare cinese.