(ANSA) – ROMA, 2 OTT – “La nuova normativa in Italia ci rende tra i più avanzati sulla sicurezza in Europa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in conferenza stampa con il segretario di Stato Usa parlando delle preoccupazioni espresse dall’amministrazione americana sul 5g cinese e riferendosi alla norma sulla Golden power approvata dal governo italiano. Abbiamo creato una golden power sul 5g – ha spiegato Di Maio -, abbiamo appena approvato un decreto legge sulla sicurezza cibernetica e abbiamo un comitato che verificherà la corretta funzionalità dei sistemi che riguarderanno infrastrutture strategiche”.