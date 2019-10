(ANSA) – ROMA, 2 OTT – “L’anno scorso il weekend della gara di Buriram è stato davvero bello perché avevo il secondo posto in qualifica ed ero veloce in gara. Ho combattuto per il podio fino alla fine. Non l’ho ottenuto e sono arrivato quarto, ma sono stato veloce. Quindi, quest’anno l’obiettivo è di essere di nuovo veloce e provare a fare anche meglio dell’anno scorso”. E’ l’auspicio di Valentino Rossi, in avvicinamento alla gara di domenica prossima, sulla pista thailandese. “Ad Aragon abbiamo trovato il modo di andare forte nei primi giri della gara e questo è stato importante per me – ha sottolineato Maverick Vinales, compagno di team di Rossi alla Yamaha – quindi dobbiamo portare questo miglioramento a Buriram. Arriviamo in ottima forma e ci sentiamo positivi perché l’anno scorso ho fatto una buona gara (terzo, ndr). Il circuito di Chang è molto impegnativo a causa delle alte temperature, ma penso che sia una pista che ci si adatta abbastanza bene”.