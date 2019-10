(ANSA) – ROMA, 2 OTT – Un premio al nonno d’Italia Lino Banfi, un premio a nonno Romano, 84 anni, che per mesi ogni giorno ha accompagnato a scuola un bambino macedone non vedente, e un flash mob in piazza di Spagna, dove bambini delle scuole elementari, il testimonial Banfi, la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti hanno formato “Il grande cuore dei Nonni”. Così Senior Italia FederAnziani ha festeggiato la Festa dei Nonni, organizzando anche una cerimonia a cui hanno partecipato la sindaca Virginia Raggi, la ministra Bonetti e il vice ministro per la Salute Pierpaolo Sileri. Durante la cerimonia è stato consegnato il Premio Festa dei Nonni 2019 a Romano Carletti “per la sensibilità mostrata nell’accompagnare ogni giorno con la propria auto a scuola un bambino macedone non vedente, in quanto la sua famiglia non poteva provvedere e il bambino non poteva accedere allo scuolabus essendo privo dell’assistenza necessaria”. Nonno Romano, di Consuma, ha percorso 60 chilometri al giorno per accompagnare il bimbo.