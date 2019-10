(ANSA) – ROMA, 2 OTT – Alla presenza del Capo del Corpo Nazionale, ingegner Fabio Dattilo, si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione dell’XI edizione del Campionato Italiano Vigili del Fuoco di calcio. La manifestazione è stata intitolata alla memoria di Stefano Colasanti, deceduto il 5 dicembre 2018 per l’esplosione di un’autocisterna sulla via Salaria nei pressi di Borgo Quinzio (Rieti). Oltre a Claudio Colasanti, fratello di Stefano, era presente il Primo Aviere Capo Andrew Howe, vincitore nel salto in lungo dell’oro agli Europei del 2006 e dell’argento ai Mondiali del 2007. Nel 2008 a Rieti, Howe fu invitato a premiare la squadra vincitrice del 6/o Campionato Italiano VV. F. di Calcio a 5: quella edizione se la aggiudicò la rappresentativa del Lazio, il cui capitano era Stefano Colasanti, che ricevette dalle mani di Howe la Coppa. Dattilo ha ricordato quel tremendo 5 dicembre quando, da pochi giorni nominato Capo del Corpo, si recò sul luogo della tragedia, per portare conforto ai familiari ed ai colleghi di Stefano.