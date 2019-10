CARACAS – Non c’è storia sul campo della Base Aragua, Maracay, l’UCV travolge per 1-6 il Gran Valencia. La protagonista della squadra accademica é Claudia Rivero con una tripletta, con lei ad arrotondare il risultato ci hanno pensato Ivana Rangel (doppietta) e Isabel González. Il gol della bandiera per il Gran Valencia é stato segnato da Dayana Herrera.

Festival del gol tra Dynamo Puerto e Metropolitanos: vittoria 4 – 2 per le padrone di casa. Le reti della Dynamo sono state griffate da Ludimar Guzmán (tripletta) e Paola Marcano, mentre per la formazione viola sono andate a segno l’italo-venezuelana Tabatha Segnini e Selena Pernía.

Vittoria esterna (0 – 2) per il Portuguesa in casa dei Petroleros del Zulia. A scrivere il proprio nome sul tabellone luminoso dello stadio La Rotatoria ci hanno pensato: Meriangel Torres e Brianyeli Figueroa.

Vittoria 3-0 a tavolino del Deportivo Petare contro il Raul Leoni. La formazione ospite non si é presentata sul campo del Fray Luis de Léon del rione Las Mercedes. Stessa storia anche nel match Macarao – Estudiantes de Guárico, qui non si é presentata in campo la squadra di casa. Anche il CCE Cervantes non si é presentato al fischio d’inizio dell’incontro contro l’Estudiantes de Caracas.

(di Fioravante De Simone)