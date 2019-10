BRASILIA. – Per poter passare al regime di semilibertà, l’ex presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, in carcere da aprile 2018 per corruzione, dovrà pagare una multa equivalente a 1,25 milioni di dollari: lo ha stabilito la giudice Carolina Lebbos, del tribunale penale di Curitiba.

La decisione arriva a poche ore di distanza dalla sessione con cui la Corte suprema dovrà stabilire se vada annullata o meno la sentenza di condanna a carico di Lula emessa in primo grado dall’ex giudice ed attuale ministro della Giustizia, Sergio Moro.

L’ex presidente-operaio, che ha scontato un sesto della pena ed avrebbe dunque diritto alla semilibertà, ha nel frattempo rifiutato il nuovo regime, preferendo restare in carcere nella speranza di ottenere il riconoscimento del diritto alla piena libertà da parte della Corte suprema.