SAN PAOLO. – L’ambasciata d’Italia a Brasilia ha lanciato una guida per le aziende europee interessate ad investire nel mercato brasiliano. Chiamata “Doing Business in Brasile”, la guida è stata presentata ieri a Roma e verrà illustrata oggi anche a Milano.

Il documento, di 250 pagine, è stato preparato in collaborazione con GM Venture e la società di consulenza KPMG e mira a fornire agli imprenditori italiani uno strumento semplice, rapido e utile per guidare le decisioni di affari in Brasile.

La guida include una mappatura delle opportunità di investimento nel Paese, suddivise per area geografica e settore; una descrizione del ruolo di accompagnamento svolto dall’Ambasciata e dal Sistema Italia; consulenza sulla strategia di accesso al mercato brasiliano; aspetti legali, fiscali e regolamentari; e un elenco di quasi 1.000 aziende italiane censite in Brasile.

Il documento presenta anche le opzioni di finanziamento offerte dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Un capitolo a parte è poi dedicato alle opportunità créate dall’accordo commerciale tra il Mercosur e Ue.