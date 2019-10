(ANSA) – LIVERPOOL, 2 OTT – Il Liverpool batte il Salisburgo 4-3 (3-1) in una gara della seconda giornata del gruppo E della Champions League. La squadra di Klopp avanti 3-0, subisce la rimonta-choc degli austriaci, ma Salah (autore di una doppietta) chiude il risultato in favore degli inglesi. I Reds subito avanti al 9′ del primo tempo con Manè, raddoppio al 25′ di Robertson, al 36′ a segno Salah. Accorcia le distanze al 39′ Hwang. Nella ripresa il Salisburgo ancora in gol con Minamino (11′ st) e Haaland (15′). Salva i Reds la rete di Salah al 24′.