(ANSA) – ROMA, 2 OTT – La Lega Serie A si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo. “Il presidente Gaetano Miccichè, anche a nome dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo e di tutte le società della Lega Serie A – fa sapere in una nota -, esprime le più sentite condoglianze ai famigliari e a tutto il Sassuolo Calcio per la scomparsa di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde che grazie a lui ha saputo affermarsi in Serie A rappresentando al meglio i valori dello sport”.