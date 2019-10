(ANSA) – MILANO, 02 OTT – “Tante cose che non mi sono piaciute. Non mi va di parlarne. E’ una sensazione che abbiamo avuto in panchina fin dall’inizio. Non mi è piaciuta. Sulla loro casacca c’è scritto ‘rispetto’ e loro devono avere rispetto per chi viene qui e gioca a calcio. Il rispetto deve essere reciproco”: è lo sfogo di Antonio Conte a Sky al termine di Barcellona-Inter riguardo l’arbitraggio di Skomina.