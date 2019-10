(ANSA) – ROMA, 2 OTT – “Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. Grazie Presidente”. Francesco Acerbi, ex del Sassuolo, ricorda così il patron neroverde scomparso.