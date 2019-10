CARACAS – La Embajada Británica y el British Council harán posible que el público venezolano disfrute este fin de semana de la obra “Testosterona”, producción de la compañía británica de teatro físico Rhum & Clay, que se estará presentando en el Trasnocho Cultural este 4 y 5 de octubre.

Una obra que sale de lo tradicional y que se basa en la experiencia autobiográfica de su escritor y actor transgénero, Kit Redstone, compartirá una divertida puesta en escena que invitará a reflexionar sobre un interesante mensaje de inclusión y diversidad sexual.

El teatro y la cultura en general cada día son más usados como herramientas para afianzar los mensajes de igualdad sobre temas de identidad y apoyo a las comunidades LGBTI, por ello la exhibición de esta pieza en dos únicas funciones, será complementada con un taller de teatro físico en la que la audiencia podrá intercambiar ideas y experiencias con Redstone y el resto del equipo.

La Voce d´Italia realizó una entrevista exclusiva a los actores, quienes además integran el equipo de producción, entre ellos Kit Redstone, escritor; Julian Spooner, Director; Matthew Wells, Director de movimiento; y el actor William Donaldson, quienes contestaron una serie de preguntas y con muchas expectativas esperan la aceptación de su trabajo, el cual viene por cierto de presentarse con mucho éxito en Sao Paulo, Brasil.

Teatro físico

Para conocer sobre la puesta en escena que presenta un tema novedoso que pudiera ser catalogado como “tabú” para muchas sociedades, incluyendo al público local, se les consultó:

¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido este tipo de teatro en Latinoamérica considerando la mentalidad de su población, el cual además se enmarca dentro de una tendencia internacional que tiene mucha fuerza en Europa?

Julian Spooner explicó que en los lugares de América Latina donde han mostrado la obra ha sido bastante interesante.

“Hay una sensibilidad europea sobre la masculinidad que en cierta forma es bastante diferente a la idea sobre masculinidad que tienen los latinos. Los latinoamericanos son sumamente táctiles, pues la gente se abraza y se toca, mientras que los hombres británicos son más secos y distantes, entonces hay ciertas partes en la obra donde se muestra que los hombres solamente pueden llorar y abrazarse cuando están viendo los partidos de futbol, de manera que la forma de demostrar las emociones pueden ser muy diferente entre América Latina e Inglaterra”.

Matthew Wells agregó que cuando se presentaron en Inglaterra, el público incluyendo a los latinos presentes, respondió muy bien y la disfrutaron muchísimo, lo que demuestra que fue agradable para esa audiencia.

Al consultarles si consideran que el europeo pudiera ser más conservador que el latino en cuanto a este tipo de temas, Kit Redstone aclaró que por sí sola la temática es bastante compleja, pero hay también distintos códigos de conducta.

“Como actores percibimos que hay un público formado, con una mentalidad abierta y con una cultura más completa que comprenden lo que está pasando”. No ocurrió lo mismo cuando mostraron la obra en Reino Unido frente a audiencias de estratos económicos más bajo, con cuyo público ha sido más difícil, afirmó.

Wells indicó que como vienen de lugares diferentes a pesar que todos residen en Londres, cada uno tiene antecedentes personales distintos, por lo que la obra no es específica para el Reino Unido y podría ir muy bien con la forma de ser del latinoamericano. “Es una comedia que tiene muchísimo humor y perecieran tener hilos invisibles que terminan conectando al público, porque la comedia y el humor son universales”.

¿Acaso la temática de “Testosterona” se enmarca dentro de una tendencia literaria y cultural a nivel universal?

“La pieza trata la masculinidad a través de la experiencia como persona transgénero y mucho tiene que ver con la fantasía que posee la persona en su mente. Es una obra que se desarrolla en un mudo imaginario de fantasía porque es algo que no es geográfico, que puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento”, indicó Redstone.

Acoplarse por un propósito

Por su parte Spooner, quien además de director y actuar como Marlon Brando en la obra, es codirector de la compañía, detalló que el sitio de partida donde se llevan a cabo todas las escenas es un vestuario de hombres, lugares bastantes peculiares, indiferentemente si son de hombres o de mujeres.

Referente al tiempo del montaje, detalló que comenzaron con la etapa de investigación en 2016 y a finales de ese año, luego de tres meses, ya estaban mostrado por primera vez la obra.

Wells, destacó el obstáculo que tuvieron fue que como proceden de diferentes equipos de teatro y cuentan con formación en distintos géneros, les tomó tiempo acoplarse. “Ninguno de nosotros quiso imponer su estilo y tuvimos que trabaja r juntos para logar ese estilo que tenemos ahora”.

Al preguntarle a Kidstone si le resultó fácil la interpretación de su obra autobiográfica, comentó para la Voce que “antes del primer show sentí temor de mostrarme al público de esa forma metafórica pero realista, sí sentía como temor, pero ya he hecho varias obras autobiográficas y en realidad no soy yo, es una versión mía, es una versión de mi que sirve a un propósito. El personaje es sumamente ingenuo, inexperto y está absorbiendo todas esas experiencias nuevas, mientras que en mi vida real yo no soy así”.

Wells agregó que uno de los desarrollos importantes en el proceso fue descubrir la personalidad de Kit, así como conocer la historia real, porque siempre estamos contando una versión de nosotros y estamos en ese cambio continuo.

Destacó que una parte de lo que pasa en la personalidad del actor tiene en la obra un propósito de educación para el público y sacar a relucir esa parte ingenua e inexperta, es más atractiva para enseñar un tema. Asimismo Redstone cree que el teatro es sobre ser autentico y en realidad lo que me importa es compartir una historia buena, agradable y divertida.

Preguntas sin respuestas

En cuanto a las interrogantes que plantea “Testosterona”, acerca de ser hombre, mujer o si el género es innato, Redston aclaró que “son preguntas que quedan abiertas para que las personas exploren las diferentes posibilidades que existen, porque nosotros no sabemos las respuestas, cada quien se responde y lo que hacemos es llegar al público a través de esa travesía para que cada quien encuentre su respuesta”.

Matthew Wells, quien hace The Sports Jock en la obra y también codirector de Rhum & Clay, destacó que en los talleres que realizarán con el público venezolano en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural, buscan mostrar las forma como trabajan y manejan los espacios, elemento que han ido tomando luego de la experiencia que acumulan y de tragedias y comedias griegas, para enseñar cómo actúan para trasmitir las ideas de manera diferente a la que están acostumbrados los dramaturgos.

Finalmente y ante la interrogante de por qué eligieron venir a Venezuela, respondieron a la Voce que fue una invitación de la Embajada Británica y el British Council, porque están interesados en promover el teatro físico y de gestos y luego de un sondeo, comprobaron que había buenas expectativas al respecto.

Entre los proyectos inmediatos, anunciaron que Rhum & Clay trabaja en “La guerra de los mundos”, mientras que Redstone escribe otra obra e irá a una gira por Estados Unidos.

“Estamos muy entusiasmados de estar aquí”, puntualizó Wells.

Letizia Buttarello