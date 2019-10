(ANSA) – ROMA, 3 OTT – Si è conclusa in parità la seconda semifinale valida per la Coppa Libertadores, la Champions League sudamericana, fra le due brasiliane Gremio (di Porto Alegre) e Flamengo, la squadra di Rio de Janeiro. Di 1-1 il risultato finale, con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Bruno Henrique, ex giocatore del Palermo, al 23′ della ripresa, ma raggiunti da Pepé al 43′. Il ritorno si disputerà a Rio, dunque sul campo della squadra rossonera, fra tre settimane. La prima semifinale, il ‘Superclasico’ fra gli argentini River Plate e Boca Juniors, aveva visto la vittoria (2-0) dei padroni di casa.