(ANSA) – GENOVA, 3 OTT – “Il futuro parco sotto il ponte di Genova sarà il primo quartiere di questa vastità completamente carbon neutral, autosufficiente da un punto di vista energetico”. Così Stefano Boeri, l’architetto che insieme ad altri studi come Metrogramma e Inside Outside ha vinto il bando per la progettazione complessiva del masterplan Valpolcevera lanciato dal Comune di Genova. Quasi 50 ettari sotto il viadotto saranno percorsi da un cerchio di acciaio verniciato di rosso lungo 1.570 metri, che correrà a un’altezza da 5 a 20 metri, passando attraverso aree per lo sport, giardini botanici, una “green factory” ossia un campus per aziende innovative. Il cerchio culminerà in una “torre del vento” alta 120 metri. Tutte le strutture avranno sistemi di produzione di energia rinnovabile che sarà stoccata in 2 centri di raccolta, uno dei quali sarà il gasometro in zona Colisa, che sarà recuperato. Il parco sarà disegnato come una serie di fasce parallele ognuna con diverse varietà di fiori e piante. Si potrà fare sport, giocare, raccogliere fiori e frutti, usufruire di spazi per animali. (ANSA).